OMT en virologen kritisch over hoge aantal grote fieldlabexperimenten

Tot 1 mei staan in Nederland 445 pilotevenementen op het programma met in totaal 232.000 deelnemers. Het is een manier om weer op vakantie te gaan, of een congres te bezoeken of een biertje te drinken in de kroeg. Er is veel belangstelling voor de evenementen en aan proefkonijnen geen gebrek. Maar er is ook kritiek, onder andere van het Outbreak Management Team.

De plannen om met Koningsdag in Breda een pilot-event met tienduizend mensen te organiseren, bij de horecaondernemers van die stad op groot verzet. Bovendien vinden critici het bedrag dat de testbedrijven krijgen om de toegangstesten te faciliteren te hoog. De procedure voor wie die testen mag uitvoeren is volgens hen daarnaast ondoorzichtig.

Toename besmettingen door pilots

Ook het OMT en virologen uitten hun zorgen uit over de pilots. Gezien het aantal besmettingen, ziekenhuis-en IC-opnames maken zij zich zorgen over de timing; de testevenementen zouden kunnen uitstralen dat de huidige situatie versoepelingen mogelijk maakt. Volgens de experts zijn het aantal door de ministeries van Volksgezondheid, Economische Zaken en Onderwijs en Cultuur voorgetelde testevents teveel.

Minister De Jonge deelt de zorgen het OMT niet. Hij noemt de evenementen "heel overzichtelijk" en vindt niet dat de samenleving via een achterdeur wordt opengezet. "Dagelijks gaat het om zo'n 8000 kaartjes voor allerlei grotere en kleinere evenementen. Dat is epidemiologisch goed te doen."

Piek

De Fieldlabs en de locaties die beperkt toegankelijk zijn voor mensen met een negatieve coronatest, zorgen voor extra reisbewegingen. "Deze mensen zijn dan wel negatief getest maar in totaal zijn er rondom zo'n event meer dan tweehonderdduizend mensen onderweg, terwijl we nog niet op het hoogste punt van de derde piek van de pandemie zitten", zegt viroloog en OMT-lid Andreas Voss van het Radboud UMC. "Dit is niet het moment om deze grootschalige pilots te houden."

Te optimistisch

In het advies aan het kabinet schrijft het OMT dat de evenementen kunnen zorgen voor een stijging van 0,6 tot 1 procent van het aantal besmettingen. "Ook zal dit leiden tot een toename van het aantal ziekenhuis- en IC-opnames."

Viroloog Bert Niesters van het UMCG kijkt met verbazing naar de geplande pilots. "Ik vrees dat de piek hierdoor zal worden uitgesmeerd over de hele zomer. We zijn te optimistisch."

Beeldvorming

Ook Viroloog Anne Wensing van het UMC Utrecht kan zich vinden in de zorgen van het OMT. "Sneltesten testen op besmettelijkheid en niet op of je de infectie hebt. Het is verstandiger om dit voorzichtig op te bouwen in plaats van zo groots in een keer."

Voss benadrukt dat er ook moet worden gekeken naar wat deze pilots voor effect hebben op de beeldvorming over de pandemie. "We moeten beter duidelijk te maken dat deze proeven zijn om in de zomer meer te kunnen en niet omdat we nu snel de terrassen open moeten doen of dat mensen zich niet meer aan de regels hoeven te houden."