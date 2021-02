Testfestivals binnen mum van tijd uitverkocht

Fieldlab onderzoekt al enige tijd hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. De eerste proefevenementen waren deze maand een congres en een cabaretvoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht. Ook waren er ruim 1100 toeschouwers bij de voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap.

Bezoekers moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten ze actief meewerken aan diverse onderzoeken en handelingen rond het evenement en moeten ze beschikken over een recente negatieve coronatest.

Na jaar weer optreden

Bij de evenementen in de Ziggo Dome komen elk 1300 bezoekers, bij die in Biddinghuizen 1500. Ze worden verdeeld over groepen die in verschillende mate vrijheden krijgen op het gebied van bijvoorbeeld mondkapjes en bewegen.

Een van de artiesten die medio maart optreden in Biddinghuizen is techno-dj Reinier Zonneveld. Hij is erg blij dat hij na een jaar weer kan optreden voor publiek.

"Ik kijk er enorm naar uit om eindelijk voor een dansend publiek mijn nieuwe muziek te kunnen brengen", zegt Zonneveld. "Fantastisch dat er weer licht aan het einde van de tunnel komt voor de samenleving."