Van Ark kampt met dilemma zorgbonus: hoe hoog en voor wie?

Demissionair minister Van Ark vindt het lastig om te bepalen hoe hoog de zorgbonus dit jaar moet worden, en wie er precies voor in aanmerking komen. Aanvankelijk was het idee dat er dit jaar 500 euro per persoon zou komen. Maar in een brief aan de Tweede Kamer zegt ze nu: of de bonus wordt 500 euro netto voor een beperkte groep zorgmedewerkers die veel met coronapatiënten werken, of alle zorgmedewerkers krijgen een bonus van tussen de 200 en 240 euro.

Voor een bonus van 500 euro zouden branches in de zorgverlening in aanmerking komen die door corona een hoog ziekteverzuim hebben en daardoor zwaar belast zijn. Het gaat dan om huisartsenpraktijken en gezondheidscentra, ziekenhuizen, verpleging, verzorging, thuiszorg, ambulancediensten en centrale posten. De medewerkers die de bonus krijgen, mogen niet meer dan 1,5 keer modaal verdienen. Als voor deze optie wordt gekozen, vallen mensen in de gehandicaptenzorg, ggz of jeugdzorg buiten de boot.

Motie Tweede Kamer

Als voor een lagere bonus wordt gekozen, dan komt iedereen in de zorg in aanmerking. Vorig jaar was dat niet zo, maar nu hebben "alle beroepsgroepen tijdens de tweede golf zorg verleend", aldus Van Ark. De bonus is dan bedoeld "als blijk van waardering zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd". De hoogte van het bedrag per persoon is dan afhankelijk van het aantal aanvragen, maar ligt naar verwachting tussen de 200 en 250 euro.

De Tweede Kamer nam na Prinsjesdag een motie van het lid Van Kooten-Arissen aan. Die vroeg om een tweede bonus voor mensen die in de zorg werken en door corona zwaar belast zijn. De demissionaire minister voor Medische Zorg wijst erop dat de knoop nu snel moet worden doorgehakt. Ze zal het onderwerp morgen, in het debat over de coronamaatregelen, bespreken.

Budget overschreden

Vorig jaar was er een bonus van 1000 euro voor zorgmedewerkers. Daar was toen 1,44 miljard euro voor beschikbaar. Veel meer zorgverleners dan gedacht vroegen toen subsidie aan om een bonus van netto duizend euro aan het personeel te kunnen uitreiken. En het budget moest worden opgehoogd met 800 miljoen euro, schrijft Van Ark.

Dit jaar zou de bonus 500 euro worden en is er 720 miljoen beschikbaar. Van Ark wil voorkomen dat er opnieuw meer wordt uitgegeven dan begroot.