Zorgsector negeert minister en vraagt voor iedereen een zorgbonus aan

Zorginstellingen blijken de veelbesproken zorgbonus massaal voor al hun personeel te hebben aangevraagd. Een flink aantal instellingen heeft het geld al op de rekening staan, zo blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze kregen bovendien het hele aangevraagde bedrag.

De bedoeling was dat alleen zorgpersoneel dat "uitzonderlijke prestaties" heeft geleverd in de strijd tegen corona de zorgbonus van in totaal 1500 euro netto zou ontvangen. Instellingen protesteerden daartegen. De kern van hun verweer was: we hebben het met zijn allen gedaan, dus iedereen verdient die bonus, ook de schoonmaak en de administratie.

Brancheorganisaties van de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg moedigden hun leden aan om de bonus voor al hun medewerkers aan te vragen en aan die oproep lijkt massaal gehoor gegeven te zijn.

Moreel appèl

Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat "de bonus toch echt bedoeld is voor mensen die zich extra hebben ingezet in de strijd tegen corona. Dus niet: Doe dan maar voor iedereen."

De Jonges collega Van Ark voor Medische Zorg deed vandaag een moreel appèl op de sector. "Als je je andere personeel in een ziekenhuis dan ook extra wilt belonen, doe dat dan uit eigen middelen. Dit gaat wel om belastinggeld."

Ondanks deze strenge woorden, waarin ook werd gesproken over mogelijk terugvorderen, maakte het ministerie in de afgelopen weken toch het gehele bedrag over dat door zorginstellingen was aangevraagd.

Miljarden

Voor de uitbetaling van de zorgbonus staat nu een bedrag van 2,2 miljard euro in de boeken, maar het lijkt erop dat dit bedrag flink gaat oplopen. Het ministerie ging in ramingen uit van 800.000 mensen die de zorgbonus zouden krijgen.

De bonus wordt sowieso alleen uitgekeerd aan mensen die minder dan twee keer modaal verdienen, rond de 73.000 euro bruto.

In de gehele zorg werken 1,37 miljoen mensen, van wie volgens het CBS 1,6 procent meer dan 100.000 euro verdient. Het is aannemelijk dat door de massale aanvraag van alle zorginstellingen het aantal ontvangers fors boven de 800.000 uitkomt. Bij 100.000 mensen extra zou het al om ruim 200 miljoen euro extra gaan.

'Achteraf toetsen'

"De criteria voor het aanvragen van de zorgbonus zijn al maanden duidelijk en het staat heel duidelijk in de handreiking die al sinds 18 september online staat", laat een woordvoerder van het ministerie weten. "Die handreiking zullen we ook als criterium hanteren om achteraf te toetsen. Dat zorginstellingen daarvan afwijken is hun eigen keuze en hun eigen risico."

De komende weken zullen de eerste groepen zorgwerknemers de bonus op hun rekening ontvangen. De bedoeling is dat iedereen het geld voor Kerst binnen heeft.