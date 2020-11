Zorgmedewerkers: 'In maart kregen we applaus, nu staat er bewaking voor de deur'

De druk op artsen en verpleegkundigen is net als bij de eerste coronagolf groot. Toen was er veel steun vanuit de bevolking voor de zorgmedewerkers, maar nu krijgen zij steeds vaker te maken met intimidatie en agressie. Dat is de reden waarom artsenfederatie KNMG iedereen oproept steun te betuigen aan mensen die werken in de zorg. Daarom zijn ze de actie 'dit is mijn zorg' gestart.

Vandaag zou de bijbehorende hashtag online gaan, maar die is gisteren al gekaapt door critici. "Het is schokkend en onbegrijpelijk", zei KNMG-voorzitter René Héman vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Het geeft ook aan hoe hard deze actie nodig is."

Zelf poster maken

Volgens Héman realiseren mensen zich onvoldoende hoe zwaar en emotioneel belastend het is om mensen te verzorgen, omdat er een tekort is aan personeel en daarbovenop een hoog ziekteverzuim. "In maart kregen we applaus en nu staat er bewaking voor de deur. Dat is geen goede zaak."

Hoewel de hashtag gekaapt is, gaat KNMG door met de actie. Een woordvoerder benadrukt dat het mensen vrij staat om de hashtag te gebruiken, dus ook door critici.