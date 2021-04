Jordaanse prins voor het eerst weer in openbaar gezien na conflict met koning

De Jordaanse prins Hamzah is voor het eerst weer in de openbaarheid verschenen, nadat hij vorig weekend naar buiten had gebracht dat hij onder huisarrest stond. Samen met zijn halfbroer, koning Abdullah, bezocht hij vandaag de graven van hun vader en grootvader. Daar lazen ze koranverzen voor.

De relatie tussen Hamzah en Abdullah kwam behoorlijk onder druk te staan. Vorige week zei de 41-jarige Hamzah in een video dat hem de mond werd gesnoerd, omdat hij op bijeenkomsten zou hebben gesproken met critici van de Jordaanse regering en de koning. Hij zou zijn huis niet meer uit mogen. Tegelijkertijd werden bijna twintig anderen opgepakt omdat ze mogelijk betrokken waren bij een samenzwering om Jordanië te destabiliseren.

Prins Hamzah, die ontkent dat hij iets te maken heeft met een samenzwering, was in de video behoorlijk kritisch op de machthebbers in Jordanië. Hij sprak van corruptie en incompetentie. Zijn uitspraken werden gezien als bedreiging voor koning Abdullah.