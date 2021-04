Rijen lijken weer gesloten: Jordaanse prins schaart zich achter koning

De rijen lijken in Jordanië dus voorlopig weer gesloten. Hoe de Jordaanse bevolking erin staat is moeilijk te peilen, benadrukt correspondent Daisy Mohr. "Mensen kunnen zich niet zo gemakkelijk laten horen, maar wat prins Hamzah zegt klinkt wel achter gesloten deuren. Kritiek op de koning wordt eigenlijk niet geduld."

Mohr zegt dat het economisch slecht gaat met Jordanië, mede door de coronapandemie en het wegblijven van toeristen is de werkloosheid hoog. "Er waren in het land eindeloos lange lockdowns en veel Jordaniërs hebben zich afgevraagd: gaat dit om corona of gaat het erom ons thuis te houden."

Of de onrust hiermee definitief is gesmoord, is nog maar de vraag. "Voor nu lijkt de angel er even uit, maar hoelang dat standhoudt moeten we afwachten. Hamzah zal niet zomaar van gedachten zijn veranderd. Maar dat zal afhangen van de familiedeal die is gesloten, en waarvan we de details niet kennen. De onrust hoeft niet definitief weg te zijn, die kan altijd weer aanwakkeren."

De politieke rel leidde afgelopen dagen tot zorgen bij bondgenoten van Jordanië. "Het is een land dat bekendstaat om zijn stabiliteit", zegt Mohr. "Het heeft vrede gesloten met Israël, er wonen veel vluchtelingen en het is een bondgenoot in de strijd tegen terrorisme en ook een trouwe bondgenoot van de VS."