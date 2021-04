Prins Andrew: koningin Elizabeth voelt enorme leegte na dood Philip

De Britse prins Andrew zegt dat zijn moeder koningin Elizabeth een enorme leegte in haar leven voelt sinds haar man, prins Philip, afgelopen vrijdag op 99-jarige leeftijd overleed. Hij zei tevens dat de hele familie een zeer groot gevoel van verlies ervaart.

"Hoe ik het zie, hebben we eigenlijk de grootvader van onze natie verloren", zei de tweede zoon van Elizabeth en Philip tegen journalisten na afloop van een kerkdienst in Windsor.

De 61-jarige Andrew verschijnt zelden meer in het openbaar. In 2019 legde hij zijn koninklijke taken voor onbepaalde tijd neer na een veelbesproken interview over zijn vriendschappelijke banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

'Toegewijde dienst'

Prins Charles reageerde gisteren al op het overlijden van zijn vader, Hij zei dat zijn vader de afgelopen zeventig jaar "de meest opmerkelijke, toegewijde dienst heeft bewezen aan de koningin, aan mijn familie, aan het land en ook aan de hele Gemenebest".

Honderden Britten reisden vandaag weer af naar Buckingham Palace en Windsor Castle, ondanks het verzoek om de residenties zo veel mogelijk te vermijden vanwege de coronamaatregelen. De koninklijke familie riep op om te doneren aan een goed doel, of om online een condoleanceregister te ondertekenen. Tegen de hekken van Buckingham Palace ligt sinds vrijdag een grote bloemenzee.

De uitvaart van prins Philip is volgende week zaterdag, 17 april. Vanwege de maatregelen wordt het een kleinschalige familieceremonie. Philip krijgt op eigen verzoek geen staatsbegrafenis. Volgens de BBC wilde hij een uitvaart met weinig opsmuk.