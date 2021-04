Britse prins Philip (99) overleden: "geliefd en gerespecteerd"

Philip, geboren op het Griekse eiland Korfoe in 1921, trouwde in 1947 met Elizabeth. Hij was daarmee de langst dienende prins-gemaal van het Verenigd Koninkrijk. Hij ging in 2017 op 96-jarige leeftijd met pensioen, na meer dan 20.000 publieke optredens. Philip kreeg vier kinderen.

Eerder dit jaar lag Philip een maand in het ziekenhuis. Hij werd op 16 februari met een infectie opgenomen in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen, en werd daarna voor behandeling overgebracht naar een ander ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hartklachten.

Volgens artsen hadden de klachten van de prins niet te maken met het coronavirus. Hij is begin dit jaar, samen met koningin Elizabeth (94), gevaccineerd.