De Jonge tempert verwachtingen over mogelijke versoepelingen

Verder zei De Jonge nu nog niet "vooruit te willen lopen" op de besluiten van komende dinsdag. "Maar ik wil toevoegen dat we natuurlijk geen domme dingen gaan doen voor de zorg". Eerder deze week zei de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen verbijsterd te zijn dat versoepelingen worden overwogen. De koepelorganisatie zei toen dat de druk op de ziekenhuizen ongelooflijk hoog is.

De demissionair minister merkt dat de boodschap van versoepelingen "wanhoop" veroorzaakt in de ziekenhuizen. De Jonge: "We denken wel degelijk dat de derde golf wat lager is dan we een aantal weken geleden hebben aangenomen, maar we zijn nog niet over die piek heen." Hij noemde het "gevaarlijk" om enorm te versoepelen, terwijl het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen nog niet daalt.

De huiver van de zorgsector zei De Jonge vanavond te begrijpen. Maar hij stelde ook dat er perspectief nodig is: "We zijn bezig met een openingsplan, we moeten perspectief bieden", stelde hij. "Maar du moment dat de buitenwereld lucht krijgt van dat plan werd gedacht 'holadijee, bloemetjes buiten'. Maar in het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen."

Uit de meest recente coronaweekcijfers bleek dat afgelopen week gemiddeld 6760 positieve tests per dag werden geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent vergeleken met de week ervoor. Tegelijkertijd werd gisteren bekend dat ziekenhuizen de capaciteit van de intensive cares verder uitbreiden omdat het aantal opgenomen coronapatiënten blijft stijgen.