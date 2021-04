Ziekenhuizen verbijsterd over plannen voor versoepelingen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is stomverbaasd over het nieuws dat het kabinet van plan is om de coronamaatregelen vanaf 21 april te versoepelen, als het aantal besmettingen blijft dalen. De koepelorganisatie snapt niet dat dit plan wordt overwogen terwijl de bezetting in de ziekenhuizen en op de IC's nog steeds blijft toenemen en een groot deel van het ziekenhuispersoneel nog niet is gevaccineerd.

"Ik ben verbijsterd om dat te horen", zegt John Taks, bestuurslid van de NVZ . "Ik snap dat we elkaar weer de ruimte gunnen om een terrasje te doen. Ik begrijp heel goed dat de jeugd meer ruimte nodig heeft om leuke dingen te doen. Dat willen onze medewerkers ook. Maar als ze zich op hetzelfde moment onveilig voelen, zich onvoldoende kunnen beschermen en angstig zijn, daar maak ik me veel zorgen over. Het allerbelangrijkste is dat ze veilig kunnen werken en dat we de ziekenhuizen overeind houden."

De druk in de ziekenhuizen is ongelooflijk hoog, zegt Taks, die ook bestuursvoorzitter is van het Diakonessenhuis in Utrecht. "Voor de komende weken is de voorspelling dat de cijfers net zo hoog zijn als in maart vorig jaar. De ziekenhuizen liggen hartstikke vol, we kunnen mensen niet overplaatsen. De komende weken wordt nog een piek voorspeld en we moeten nog zien of het over drie, vier weken afneemt."

Keerpunt

Ook virusdeskundigen hebben kanttekeningen bij versoepelingen. Arts-microbioloog Marc Bonten noemt het een "bijzondere ontwikkeling op het moment dat ziekenhuizen in hun voegen kraken". IC-arts Diederik Gommers zei gisteravond in het programma Beau dat versoepelingen wat hem betreft pas mogelijk zijn als de cijfers weer dalen. "Ik wil heel graag eerst de piek meegemaakt hebben", zei hij.

Epidemioloog Patricia Bruijning is eveneens voorzichtig. "Iedereen snakt naar versoepelingen, en als je kijkt naar de grafiek die het OMT hanteert, zijn de voorspellingen heel hoopgevend. Maar die grafiek gaat wel uit van het scenario dat we alles houden zoals het nu is. Als je van alles loslaat, dan gaat die voorspelling er heel anders uitzien."

Een Duits model laat zien dat versoepelingen leiden tot een hoge piek in IC-opnames wanneer het aantal besmettingen nog groot is, zoals nu in Nederland. "Versoepel je pas bij een veel lager besmettingsniveau, dan volgt er maar een heel klein piekje."

Sneltests

Er is nu nog geen sprake van een keerpunt in de ziekenhuizen, maar die daling kan de komende weken wel inzetten. "Dan kun je je voorstellen dat je een aantal versoepelingen doorvoert", zegt Bruijning. "En dan richt je je op die versoepelingen die weinig invloed hebben op het R-getal. Activiteiten buiten dus."

Daarnaast zouden cafés en restaurants, als ze de terrassen weer mogen openen, moeten zorgen dat hun personeel zoveel mogelijk gebruik maakt van sneltests, zegt Bruijning. "We hebben ze nu, dus we moeten ze ook gebruiken. Het personeel komt dicht bij gasten en gaat wel naar binnen."

Ze hoopt dat ook winkelpersoneel zichzelf regelmatig gaat testen. Daarnaast wijst Bruijning ook op het belang van een goede ventilatie in winkels, om het besmettingsrisico laag te houden.