Prins Philip: steun en toeverlaat van de Britse koningin

Philip raakte soms in opspraak om zijn botte en denigrerende uitspraken over met name buitenlanders. Zo vroeg hij eens aan een Aboriginal-zakenman "gooien jullie nog steeds met speren naar elkaar?" Tijdens een bezoek aan China zei hij dat wie te lang in China bleef, vanzelf spleetogen kreeg.

Toen het Britse koningshuis eerder dit jaar in opspraak kwam door uitspraken van prins Harry en zijn vrouw Meghan, expliciteerde de kleinzoon evenwel dat het niet zijn opa Philip was geweest die zich kwetsend en racistisch over zijn vrouw had uitgelaten.

Over dochter Anne, fervent paardenliefhebster, zei Philip ooit: "Als het geen scheten laat of hooi eet, is ze niet geïnteresseerd", wat niet wegnam dat Ann duidelijk zijn favoriete dochter was, die ook karakterologisch het meest op hem leek.

Ondanks zijn botte imago was hij echter ook een intelligent man en een kundige en loyale dienaar van de Troon. De Amerikaanse biograaf Sally Bedell Smith laat in haar biografie van koningin Elizabeth zien dat Philip zich na een moeizame start ontwikkelde tot een belangrijke steunpilaar van de monarchie en de belangrijkste adviseur van zijn vrouw.