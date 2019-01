Britse prins Philip (97) betrokken bij auto-ongeluk

Buckingham Palace laat in een reactie weten dat een andere auto betrokken was bij het ongeluk. De politie moest ter plaatse komen. De Duke of Edinburgh draaide vanuit een inrit de openbare weg op waar het ongeluk gebeurde.

Ooggetuigen hielpen hem de auto uit. De prins was niet gewond en bij bewustzijn, en vooral erg geschrokken. De twee mensen in de andere auto zijn door ambulancepersoneel behandeld voor kleine verwondingen. Philip is inmiddels terug op Sandringham en een dokter heeft hem onderzocht.