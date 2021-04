Miljoenenbonus voor topman Air France-KLM die overheidssteun regelde 

Benjamin Smith, de topman van Air France-KLM, kreeg vorig jaar een aandelenbonus ter waarde van 2 miljoen euro. In het jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij staat dat hij deze bonus kreeg uitgekeerd boven op zijn vaste salaris van 744.511 euro. Hij krijgt de bonus onder meer voor het regelen van de overheidssteun aan Air France-KLM.

Naast de aandelenbonus kreeg de Canadees verder circa 296.000 euro aan onkosten vergoed en een compensatie voor zijn verhuizing naar Frankrijk. Zijn basissalaris was vanaf 23 maart wel met 25 procent verlaagd.

De aandelenbonus valt onder de variabele compensatie voor de lange termijn. De korte-termijnbonus voor 2020 kwam vanwege de coronacrisis te vervallen na kritiek van onder meer minister Hoekstra van Financiën. Hoekstra vond het niet gepast om bonussen uit te delen aan bestuurders van bedrijven die staatssteun kregen.

Coronacrisis

De luchtvaartmaatschappij is door de coronacrisis in grote problemen gekomen. Het aantal passagiers daalde enorm en over 2020 werd er meer dan 7 miljard euro verlies geleden.

Het bedrijf kreeg van Frankrijk en Nederland steun in de vorm van leningen en kredietgaranties van in eerste instantie 10,4 miljard euro. Deze week kwam daar van Frankrijk nog eens vier miljard euro bij. Over extra steun aan de KLM wordt nog gesproken.

De Europese Commissie heeft aan het nieuwe reddingsplan van de Franse overheid een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo geldt er voorlopig een verbod op uitkering van dividend en bonussen. Die voorwaarden hebben geen betrekking over de bonus die over 2020 is uitgekeerd.