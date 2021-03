Grootontvangers van loonsteun in Nederland keren in het buitenland winst uit

DAF reageerde wel op vragen en laat weten dat de ontvangen loonsteun in Nederland is gebleven en wordt gebruikt voor het behoud van de werkgelegenheid. Dat hun buitenlandse moeder winst heeft uitgekeerd, vindt DAF een begrijpelijke keuze. "Het vertrouwen van aandeelhouders in de onderneming is belangrijk en daar hoort een stabiel dividendbeleid bij", zegt een woordvoerder.

IT-bedrijf Atos ontving ruim 22 miljoen euro steun in Nederland, terwijl de Franse moeder (Atos SE) winst maakte. Zo'n 97 miljoen euro winst wordt door Atos SE uitgekeerd aan aandeelhouders over de resultaten van 2020. Dat bedrag wordt later dit jaar overgemaakt. Een woordvoerder benadrukt dat het moederbedrijf gedurende 2020 geen dividend heeft uitgekeerd vanwege corona. Ook laat ze weten dat in 2020 onder meer het salaris van topmanagement gedurende drie maanden met 30 procent verlaagd is, en dat de NOW ervoor heeft gezorgd dat er in Nederland geen gedwongen ontslagen vielen.

Van de andere grootontvangers zeggen overigens Air France-KLM, het moederbedrijf van KLM, de allergrootste ontvanger van loonsteun (zo'n 851 miljoen euro in totaal), staalbedrijf Tata Steel (bijna 77 miljoen euro) en beveiligingsbedrijf I-Sec Nederland (ruim 19 miljoen euro) dat het nog onduidelijk is of ze dividend gaan uitkeren, bonussen gaan uitbetalen en eigen aandelen gaan inkopen over 2020.

Deze drie bedrijven verwijzen naar een jaarverslag dat nog gepubliceerd moet worden. In het geval van Air France-KLM was eerder al discussie over de langjarige bonus die topman Ben Smith krijgt, ondanks de coronacrisis.

Verbod op dividenduitkering

Nederlandse bedrijven mogen geen winst uitkeren aan aandeelhouders, eigen aandelen inkopen of bonussen uitbetalen als zij vanaf juni loonsteun hebben gekregen. Het idee daarachter is dat als het zo goed gaat dat je dividend kan uitkeren, je geen publiek geld nodig hebt om de lonen door te betalen. Deze regel kwam er op verzoek van de Tweede Kamer.

Maar het verbod geldt dus niet voor buitenlandse moederbedrijven: als hun Nederlandse tak loonsteun heeft gekregen mag de buitenlandse moeder gewoon dividend uitkeren. Hoe de ambtenaren en minister hun standpunt veranderden over een dividendverbod voor buitenlandse moeders, staat in dit artikel.