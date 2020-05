Booking maakt geen gebruik van steun; 'ontslagen op komst'

Hotelboekingsite Booking.com gaat geen gebruik maken van het tweede steunpakket van de Nederlandse overheid. Het bedrijf krijgt nu nog subsidie voor het personeel dat in Nederland werkt via de NOW-regeling. Daar kwam veel kritiek op, omdat het bedrijf jarenlang winst maakte en het geld onder meer gebruikte om de eigen aandelenkoers op te krikken.

De huidige regeling loopt 31 mei af. Deze week werd de nieuwe regeling aangekondigd die op 1 juni ingaat, maar daar maakt het bedrijf geen gebruik van. "We moeten ons nu richten op oplossingen voor de lange termijn", schrijft het bedrijf in een verklaring. "Aanpassingen op de korte termijn zijn niet voldoende om ervoor te zorgen dat ons bedrijf de grootte en structuur heeft die passen bij de nieuwe realiteit van significant lagere vraag naar reizen."

In Nederland werken zo'n 5.000 mensen bij het bedrijf. Waarschijnlijk wordt er voorgesorteerd op een ontslagronde. Eerder schrapten Expedia, Uber en Airbnb duizenden banen. Bij de laatste twee verliest een kwart van het personeel hun baan.

Pak op hun donder

Ook volgens werkgeversvoorman Hans de Boer van VNO-NCW gaan er waarschijnlijk mensen uit. "Die NOW-regeling is bedoeld om banen bij bedrijven te houden. Als bedrijven weten dat gaat me never nooit lukken, dan moeten ze ook niet die regeling gebruiken", zegt De Boer in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

"Als ze de NOW-regeling hadden verlengd en er heel veel mensen hadden uitgegooid, dan had de vakbeweging gezegd: zie je wel, dat is fout. Booking gaat zich nu aanpassen, misschien stukken afstoten en daar hoort de NOW niet bij."

Hij denkt dat het bedrijf vanwege het imago afziet van steun. "Ze hebben terecht een pak op hun donder gehad en ze zeggen nu, dat laten we niet nog een keer gebeuren."

Miljardenwinst

Het personeel van Booking.com is vanochtend ingelicht. Met de ondernemingsraad is er overleg over een sociaal plan. Het Amerikaanse moederbedrijf maakte over het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 699 miljoen dollar. Het aantal boekingen liep door de coronacrisis drastisch terug.

In 2019 werd er nog 4,9 miljard dollar winst gemaakt.