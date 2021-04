Air France-KLM krijgt 4 miljard aan steun, Franse overheid vergroot invloed

De Franse overheid geeft 4 miljard euro nieuwe steun aan luchtvaartmaatschappij Air France-KLM. Voor een deel gaat het om de uitgifte van nieuwe aandelen die Frankrijk in handen krijgt.

De Franse overheid krijgt daardoor meer zeggenschap in het concern. De Fransen bezitten straks bijna 30 procent van de aandelen tegenover 14 procent nu.

De Nederlandse overheid heeft gezegd geen nieuwe aandelen te willen kopen. De Nederlandse overheid heeft nu een belang van 14 procent en onderhandelt met KLM over een nieuw steunpakket.

Voorwaarden

Vorig jaar gaven de Franse en de Nederlandse overheid al steun aan Air France-KLM. KLM kreeg een steunpakket van 3,4 miljard euro toegezegd van Nederland en Air France 7 miljard van Frankrijk in de vorm van staatsleningen en gegarandeerde bankleningen.

3 miljard van de steun die de Franse overheid toen gaf wordt nu omgezet naar een eeuwigdurende lening die op termijn kan worden omgezet in aandelen.

De Europese Commissie heeft aan het reddingsplan van de Franse overheid een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo levert Air France 18 slots (start- en landingsrechten) in op vliegveld Paris Orly. Dat komt neer op 6500 vluchten minder die er op jaarbasis kunnen worden uitgevoerd. Aanvankelijk was de vrees bij de luchtvaartmaatschappij dat het om 24 slots zou gaan.

Ook mag Air France-KLM voorlopig geen bonussen uitbetalen.

Miljardenverlies

De luchtvaartmaatschappij is door de coronacrisis in grote problemen gekomen. Het aantal passagiers daalde enorm en over 2020 werd er meer dan 7 miljard euro verlies geleden.

Air France-KLM verwacht over de eerste drie maanden van dit jaar een verlies van meer dan een miljard te lijden.