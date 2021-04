Rotterdamse agenten die racistische appjes stuurden overgeplaatst

Agenten van de Rotterdamse politie die zijn berispt voor het versturen van racistische appjes, werken niet langer in het basisteam in Delfshaven en worden overgeplaatst. "De conclusie is dat het beter is als zij aan de slag gaan in een team buiten dit district", meldt de politie.

De agenten maken sinds maandag geen deel meer uit van het basisteam, schrijft Rijnmond. "Uit alle gesprekken die zijn gevoerd in het district en de ervaringen die de wijkagenten hebben opgehaald in de wijken, blijkt dat het draagvlak voor deze collega's dusdanig is afgenomen dat vorige week met hen het gesprek is aangegaan over de mogelijkheid van een verplaatsing", aldus de politie.

Volgens de politie moet de overplaatsing "rust terugbrengen in het team". "De focus kan nu gelegd worden op het herstellen van het vertrouwen van de buurt."

Het is nog onduidelijk waar de agenten wel gaan werken. "Op dit moment wordt in samenspraak met hen gekeken naar een passende plek, binnen of buiten de eenheid."

Schriftelijke berisping

De racistische berichtjes van de agenten kwamen aan het licht na een artikel in NRC. De krant schreef in juli dat agenten in de WhatsApp-groep burgers onder meer uitmaakten voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen". Het OM maakte afgelopen zomer al bekend dat de agenten niet vervolgd worden, omdat de uitlatingen in een besloten WhatsApp-groep werden gedaan.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke gaf de agenten uit die appgroep een schriftelijke berisping, waarover zowel binnen als buiten het korps verontwaardiging ontstond. Velen vonden dat een te milde straf.

Vorige maand kwam naar buiten dat de agenten zich ook kwetsend hebben uitgelaten naar aanleiding van de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra in 2018.