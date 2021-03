'Rotterdamse agenten waren discriminerend over moord op Hümeyra'

Agenten van de Rotterdamse politie die zijn berispt voor het versturen van racistische appjes, lieten zich ook kwetsend uit naar aanleiding van de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra in 2018. "Weer een Turk minder", was toen een van de berichten.

In een interne appgroep lieten agenten zich racistisch en kwetsend uit. Die berichten kwamen aan het licht na een artikel in NRC. Na een intern onderzoek kregen de vijf agenten vorige maand een schriftelijke berisping. Nu zeggen politiebronnen tegen de krant dat het in die appjes dus ook over de moord op Hümeyra ging.

Zij werd doodgeschoten door haar stalkende ex in het fietsenhok van haar school in Rotterdam-West. De ex kreeg 14 jaar cel en tbs. "Verwerpelijk en aanstootgevend", noemt de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke het berichtje waarin "Weer een Turk minder" staat. Hij verklaart tegen de krant dat het een cynisch commentaar is op de hoofdverdachte in de zaak, maar hij beseft dat het anders uitgelegd kan worden. Uit het artikel in NRC blijkt niet of het bericht over Hümeyra zelf ging.

Tweede kans

In de appgroep werden meer ongepaste opmerkingen gemaakt, schrijft Westerbeke in een interne blog. Zo zei een agent na de tramaanslag in Utrecht dat mensen die met de tram door hun Rotterdamse buurt rijden "over het algemeen uitgeroeid mogen worden."

Binnen de politie is onrust over de beperkte sancties die deze vijf agenten hebben gekregen. Ze kregen een schriftelijke waarschuwing en een aantekening in hun dossier. Veel agenten vinden die milde straf onbegrijpelijk. De politiechef en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb blijven bij hun standpunt dat de agenten een tweede kans verdienen.