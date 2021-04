Hiddema gaat Eerste Kamer in voor Forum voor Democratie

Oud-Tweede Kamerlid Theo Hiddema gaat voor Forum voor Democratie de Eerste Kamer in. Dat zegt de advocaat tegen NRC. Forum heeft recht op een derde zetel in de senaat nu oud-FvD'er Nicki Pouw-Verweij voor JA21 in de Tweede Kamer is verkozen. Tegen de krant zegt Hiddema dat hij haar vrijgekomen zetel in de senaat wil innemen.

Zijn terugkeer op het Binnenhof is verrassend: Hiddema verliet in november per direct de Tweede Kamer, in de nasleep van de rel rond antisemitische en racistische appjes van FvD-jongeren.

Hiddema stelde zich daarna in eerste instantie beschikbaar als lijstduwer van Forum bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige maand, maar daar zag hij van af omdat de Forum-campagne volgens hem te veel draaide om het coronabeleid. "Ik ben geen FvD'er meer. Voer mij af van de lijst", zei hij in januari.

Tegen NRC zegt Hiddema nu dat hij graag terugkeert bij Forum omdat de partij een "wonderschoon programma" heeft. Hij zegt zich puur te hebben teruggetrokken vanwege de rel rond de appjes. "In dat gewoel was ik beland en ik had er geen zin meer in want je wordt toch met die smurrie geassocieerd. Ik heb me voldoende georiënteerd en ik weet nu: er zitten geen wappies meer achter de gordijnen."

In de Eerste Kamer wil Hiddema "een spaak in het wiel steken van krachteloze wetgeving". Volgens NRC wordt hij naar verwachting volgende week dinsdag beëdigd als senator.