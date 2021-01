Hiddema toch geen lijstduwer Forum voor Democratie

Theo Hiddema wil toch geen lijstduwer zijn van Forum voor Democratie. Hij vindt dat de door partijleider Baudet beoogde campagne te veel draait om het coronabeleid. De koers is te populistisch, laat hij aan de NOS weten. "Ik ben geen FvD'er meer. Voer mij af van de lijst."

Hiddema was het tweede lid van de fractie van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij stapte op toen de partij verwikkeld raakte in een affaire over antisemitische en racistische appjes van FvD-jongeren. In een brief aan Kamervoorzitter Arib verklaarde hij zichzelf politiek arbeidsongeschikt.

Toen Baudet na een intern referendum toch weer partijleider werd, stelde hij zich alsnog beschikbaar als lijstduwer. Maar daar komt hij nu van terug. In een aan Baudet gericht bericht schrijft hij dat hij diens campagne "vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid" politiek irrelevant vindt. "Wij zijn geen FvD'ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie."

Dwangstaat

Hiddema zegt ook nog dat hij geen applaus wil geven aan het voormalige VVD-Kamerlid Van Haga, die nu als tweede op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie staat. "Die beweert dat Rutte met betrekking tot het virus het land in een dwangstaat wil veranderen. Zoiets vind ik populistisch." Ook de andere kandidaten op de lijst ziet hij niet zitten. "Met wie van hen dan ook voorzie ik voor mij geen lol in de Tweede Kamer."

Het is niet duidelijk of Hiddema het bericht al aan Baudet heeft verstuurd. Hij blijft doorgaan met zijn werk als strafpleiter.