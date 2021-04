EMA komt vanmiddag met oordeel over AstraZeneca-vaccin

Het EMA heeft de afgelopen dagen opnieuw gekeken naar de mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Enkele tientallen mensen in Europa kregen last van de zeldzame combinatie kort nadat ze het AstraZeneca-vaccin toegediend hadden gekregen. In Nederland kreeg Bijwerkingencentrum Lareb vijf van zulke meldingen binnen. In totaal zijn er in ons land meer dan 400.000 prikken met het vaccin gezet.

Bij drie vrouwen kwamen de bloedpropjes in de longen terecht. Een vrouw is daaraan overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Nederland besloot vrijdag om het vaccineren met AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar tijdelijk te stoppen. In ieder geval tot vandaag.

Experts begrijpen niks van tijdelijke stop

Trombose-experts zeiden afgelopen weekend niets te begrijpen van dat besluit. Volgens hen is het tijdelijk stoppen een groter risico voor de volksgezondheid, ondanks de meldingen van bloedstollingen. Ze zeggen dat het ministerie de experts niet heeft geraadpleegd voorafgaand aan het besluit om te stoppen.

Ze wijzen erop dat het verband tussen het AstraZeneca-vaccin en het complexe ziektebeeld vooralsnog niet is vastgesteld. Maar mocht er wel een verband zijn, zo redeneren zij, dan is het risico op overlijden na een prik waarschijnlijk zeer klein.

Half maart stopte Nederland ook al tijdelijk met het vaccin na meldingen van tromboseklachten in het buitenland. Het EMA zei kort daarna dat er geen verband aanwijsbaar is tussen het AstraZeneca-vaccin en trombose in algemene zin. Over zeldzame en ernstige trombose-gevallen zei EMA toen dat een verband met het vaccin niet was vastgesteld, maar ook niet kon worden uitgesloten.