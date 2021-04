Zorgen om 'zwabberbeleid' rond AstraZeneca; trombose-experts begrijpen prikstop niet

'We voelen ons als experts roependen in de woestijn'

De internist zit in een e-mailgroep met zo'n honderd trombose-experts uit binnen- en buitenland. Net als veel van haar collega's begrijpt Middeldorp niet dat de tijdelijke prikstop is ingesteld zonder dat trombose-deskundigen daarover direct zijn geraadpleegd door het ministerie. "We voelen ons als experts als roependen in de woestijn."

Afgelopen maandag had een groep deskundigen, onder wie Middeldorp, nog volop contact met het Europees Medicijnagentschap over de Europese gevallen. Aanstaande woensdag verschijnt hierover vermoedelijk een nieuw rapport. "Het EMA is met grote haast nauwgezette adviezen aan het formuleren, waarom wachten we daar niet op?", reageert Middeldorp.

Experts wijzen erop dat het verband tussen het AstraZeneca-vaccin en het complexe ziektebeeld vooralsnog niet is vastgesteld. Maar mocht er wel een verband zijn, zo redeneren zij, dan is het risico op overlijden na een prik waarschijnlijk zeer klein.

Volgens Middeldorp is er dan ook sprake van een politiek besluit. Ook Ten Cate is het daarmee eens, evenals Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, gespecialiseerd in trombose, en vasculair geneeskundige en hoogleraar Pieter Willem Kamphuisen. Zij spraken zich dit weekend in de Volkskrant uit tegen de nieuwe prikstop.

Middeldorp: "Mijn doel is echt niet dat de hele bevolking zich met AstraZeneca laat vaccineren. Maar dit is paniekvoetbal en een zwabberbeleid."