Digitale deuren staan soms wagenwijd open, 'situatie is alarmerend'

Vorige week nog vond Gekiere 170 paspoorten die voor iedereen openbaar waren. Het ging om klanten van Zonnepanelen Delen, dat mensen laat investeren in zonne-energie. Investeerders moeten zich legitimeren om witwassen te voorkomen.

"Dit was inderdaad een vergeten vinkje", zegt Sven Pluut van het bedrijf. "Dat hadden we kunnen voorkomen door bijvoorbeeld een beveiligingsscan te laten doen." Het bedrijf was wel van plan om nog zo'n check te laten doen, maar was daar naar eigen zeggen nog niet aan toegekomen. "Als bedrijf met achttien man in dienst is ons budget daarvoor ook niet oneindig."