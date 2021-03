Hack bij gemeente Hof van Twente veroorzaakt door te simpel wachtwoord

Een fout van de systeembeheerder heeft ervoor gezorgd dat hackers eind vorig jaar vrij spel hadden in de computersystemen van de gemeente Hof van Twente. Dat blijkt uit onderzoek van een cybersecuritybedrijf.

In het rapport krijgt de systeembeheerder een flinke tik op de vingers, schrijft RTV Oost. Hij paste in oktober 2020 het wachtwoord van het beheerdersaccount aan in 'Welkom2020', een makkelijk te raden wachtwoord.

Nadat begin november ook de beveiligende firewall was aangepast, kon iedereen die handig was met internet verbinding zoeken met de 'servers voor bestandsuitwisseling' van de gemeente. Dat gebeurde massaal. Dagelijks werden er tussen de 50.000 en 100.000 inbraakpogingen gedaan door hackers.

De eerste succesvolle poging was op 9 november 2020. Daarna zijn negentig virtuele servers weggegooid en alle back-ups vernietigd.

Losgeld

Op 1 december krijgt de systeembeheerder de boodschap "Hello, need data back? Contact us fast." Ook verschijnt er een bericht over losgeld op meerdere systemen en ligt het geprint op meerdere printers.