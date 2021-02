Middelbare school in Lochem betaalt losgeld na cyberaanval criminelen

Het Staring College, met vestigingen in Lochem en Borculo, heeft losgeld betaald aan cybercriminelen die bestanden hadden vergrendeld. Schoolbestuurder Carlien Krist-Spit zegt tegen Omroep Gelderland dat er betaald is om te voorkomen dat er langere tijd geen onderwijs kan worden gegeven.

De school merkte de aanval dinsdag op. Veel gegevens bleken opeens versleuteld en daarmee waren de bestanden niet meer toegankelijk. "De continuïteit van het onderwijs en de examens kwamen in gevaar", aldus Krist-Spit.

Ze wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat. "We hebben aangifte gedaan bij de politie en die doet nu onderzoek." Ze benadrukt dat de situatie voor alle betrokkenen voelt als een nachtmerrie. "Het besluit dat we hebben genomen gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. Echter, het belang om het onderwijs doorgang te laten vinden, juist in deze tijd, heeft de doorslag gegeven", zegt ze.

Maandag geen lessen

Er wordt volgens haar hard gewerkt om het onderwijs snel te kunnen hervatten. Zo krijgen alle leerlingen nieuwe inloggegevens om digitaal les te kunnen volgen.

Maandag blijft de school dicht. Ook online kunnen nog geen lessen worden gegeven.