Duitsland vaccineert alleen nog 60-plussers met AstraZeneca

Duitsland gaat vanaf morgen het AstraZeneca-vaccin alleen nog maar aan mensen van boven de zestig toedienen. Er komt een uitzondering voor mensen onder de zestig die een medische indicatie hebben en in overleg met hun arts besloten hebben de prik toch te nemen.

Dat doet het land na advies van de vaccincommissie. Reden achter het advies is dat na een prik met het AstraZeneca-vaccin in heel zeldzame gevallen een zeer uitzonderlijke vorm van trombose is opgetreden, die mogelijk op gang is gebracht door het vaccin. In Duitsland hebben 31 mensen daarmee te maken gekregen.

Negen mensen overleden, van wie zeven vrouwen tussen 20 en 63. Daardoor bestaat het vermoeden dat vooral jongere vrouwen een verhoogd risico lopen. In Duitsland zijn bijna 3 miljoen mensen met AstraZeneca gevaccineerd.

In Duitse media wordt gesproken over een ramp voor het vertrouwen in het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf. Eerder werd het gebruik, net als in een aantal andere landen waaronder Nederland, tijdelijk stopgezet. Dat gebeurde vanwege bloedstolsels die na het vaccineren gemeld werden. Ook werden er sterfgevallen gemeld na het toedienen van het vaccin, waarna er onderzocht moest worden of er een verband bestond met de inenting.

Leeftijdsgrens Canada op 55

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft meerdere keren geadviseerd de vaccinaties met AstraZeneca voort te zetten. De bijwerking waar het om gaat is dermate zeldzaam dat het risico niet opweegt tegen de voordelen van het vaccin, aldus het EMA. Onder meer Nederland heeft daarna besloten om het prikken weer op te starten.

Canada heeft gisteren ook een leeftijdsgrens ingesteld. Die ligt nu op 55. En in Denemarken is de ingelaste pauze vorige week met drie weken verlengd. In Spanje handhaven ze het gebruik van het vaccin voor jongeren. Daar lag de leeftijdsgrens op 65 jaar, maar die vervalt nu. Ook 65-plussers kunnen het vaccin krijgen.