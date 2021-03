Toezichthouder EMA: AstraZeneca-vaccin is veilig

Het Paul Ehrlich-Instituut (PEI), de Duitse geneesmiddelenautoriteit, zei eerder dat het "niet onwaarschijnlijk" is dat er een verband is tussen het krijgen van een 'hersentrombose' en de AstraZeneca-prik. In Duitsland hebben tot nu toe zeven mensen die met het vaccin waren ingeënt bloedproppen in de hersenen gekregen en een tekort aan bloedplaatjes ontwikkeld.

In Duitsland zijn zo'n 1,6 miljoen mensen met het AstraZeneca-vaccin ingeënt. Dat had volgens het PEI hooguit één geval van deze specifieke vorm van trombose in de hersenen moeten opleveren.

Eergisteren zei het EMA ook al dat de voordelen van het vaccin, namelijk het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijdens, opwegen tegen de nadelen ervan. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder al dat landen gewoon moeten doorprikken met het vaccin.