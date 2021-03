Dit werd gezegd in de omstreden appgroep van Rotterdamse agenten

De politieman zegt achteraf niet meer te weten wat hij precies heeft bedoeld met zijn berichten. Mogelijk waren ze sarcastisch bedoeld, zegt hij, een "foute grap".

De onafhankelijke commissie AGFA die in opdracht van de politie adviseert over de strafmaat, waarschuwt dat ook zo'n 'grap' de geloofwaardigheid van de politie kan aantasten. In het advies staat dat de agenten werken in een wijk met veel problemen. "De voortdurende confrontatie met deze maatschappelijke problematiek kan leiden tot een zekere vorm van cynisme, die tot uitdrukking komt in een deel van de uitspraken." Het is volgens de commissie geen rechtvaardiging voor de appjes, wel een verklaring.

Beroering

De betrokken politiemensen zitten intussen weken thuis, in afwachting van het onderzoek. Ook het Openbaar Ministerie kijkt mee. Een van de agenten omschrijft het als "de heftigste tijd van mijn leven".

Uiteindelijk besluit het OM dat strafrechtelijk onderzoek niet nodig is; de politie handelt de kwestie zelf af. Het oordeel luidt dat de agenten onnodig kwetsende, racistische en discriminerende berichten hebben geplaatst en verzuimden elkaar aan te spreken op fout gedrag. Het gevolg: veel beroering en imagoschade voor de politie.

Goede dienders

Vijf agenten krijgen een schriftelijke berisping. De adviescommissie is het daar mee eens. Ze hebben spijt van hun uitspraken en hun leidinggevende had een belangrijk deel van de kwestie in 2019 al afgedaan. Bovendien dateren de uitlatingen al van langer geleden en staan de agenten bekend als goede dienders.

Maar de maatschappelijke verontwaardiging over de appjes is er niet minder om. Dat heeft volgens de commissie veel impact gehad op de betrokken agenten, die zeggen dat het nooit hun bedoeling is geweest om mensen te kwetsen.

Ondanks hun discriminerende opmerkingen, schrijft een van hen in diezelfde Jan Smit appgroep dat in hun werk van vooringenomenheid naar bepaalde bevolkingsgroepen geen sprake is. De agent die de opmerkingen over Bekir E. en Gökmen T. plaatste, is er "voor 100% van overtuigd" dat hij geen racist is. Nog altijd zegt hij met veel plezier te werken "in de meest diverse wijk van Rotterdam".