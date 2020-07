OM onderzoekt racisme vijf whatsappende agenten Rotterdam

Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar racistische uitlatingen van Rotterdamse politie-agenten in een WhatsApp-groep. De bekendmaking volgt op een publicatie dinsdag in NRC. Gedurende het onderzoek zitten vijf betrokken agenten verplicht thuis.

De krant schreef dat agenten in de WhatsApp-groep burgers onder meer uitmaakten voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen". Dat zou zijn gebeurd vanwege een filmpje van een witte tiener die in elkaar wordt geslagen door zwarte leeftijdsgenoten.

Burgemeester Aboutaleb sprak schande over de zaak en de politie liet weten een onderzoek in te stellen. Ook werd de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.

Strafbare feiten

Het OM zegt nu dat het gaat onderzoeken of agenten strafbare feiten hebben gepleegd. Afhankelijk van de uitkomst wordt beoordeeld of er mensen worden vervolgd.

De politie zegt dat vijf agenten aan de betreffende uitspraken worden gelinkt. Zij zullen voorlopig niet werken.