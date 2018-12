Meisje (16) doodgeschoten in fietsenstalling Rotterdamse school

Op de Essenburgstraat in Rotterdam-West is net na 13.00 uur een 16-jarig meisje uit Rotterdam doodgeschoten. Het gebeurde in de fietsenstalling van het Designcollege, waar zij een vmbo-opleiding volgde.

De politie heeft kort daarna een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden, enkele kilometers verderop op de Bergselaan. Het slachtoffer en de verdachte hadden volgens leerlingen een relatie die slecht liep.

Het meisje is door hulpverleners gereanimeerd, maar dat mocht niet baten, zegt de politie: