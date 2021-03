Formatie dag 9: Geheime notitie gebaseerd op 'kranten' en 'gevoel', Kamer wil opheldering

Politiek verslaggever Arjan Noorlander:

"Het persmoment van de nieuwe verkenners Van Ark en Koolmees was eigenlijk bedoeld om een begin te maken met het herstel van vertrouwen in de Kamer. En ze willen een knip maken met hun voorgangers, die de formatie in zeer onrustig vaarwater hebben gebracht.

Maar de verwarring over de totstandkoming van dat A4'tje is alleen maar groter geworden, want Koolmees en Van Ark konden eigenlijk weinig helderheid geven. Hun opmerkingen geven alleen maar weer meer voeding voor speculaties en discussies de komende dagen.

Gisteren en vandaag zien we duidelijk dat de formatie die nu door de Tweede Kamer zelf wordt geregeld, is ontploft. De Kamer wilde dat de koning niet meer achter gesloten deuren invloed had op de vorming van een kabinet. Maar nu zien we hoe gevoelig en ingewikkeld zo'n formatie eigenlijk is.

En dan valt op dat niemand de regie neemt om de zaak snel weer in goede banen te leiden. De oude verkenners hebben zich nog niet laten zien. Kamervoorzitter Arib heeft wel een debat geregeld nadat alle Kamerleden hierom hadden gevraagd.

De hoop was dat er rust zou komen tot woensdag, maar het zal de komende dagen nog steeds gaan over hoe berichten in media tot de gewraakte passage zouden hebben geleid."