Hoe de verkenning in de knop werd gebroken (en hoe nu verder?)

Het begon met een positieve testuitslag en eindigde met twee nieuwe verkenners. De gebeurtenissen volgden elkaar vandaag vanaf 09.00 uur razendsnel op, en rond het middaguur was de conclusie dat de verkenning van de formatie van een nieuw kabinet in de knop was gebroken. De vraag is nu hoe de formatie weer wordt opgestart, want het vertrouwen van een aantal partijen is geschaad.

Het ging mis toen verkenner Kajsa Ollongren vanochtend halsoverkop het Binnenhof verliet nadat ze een positieve testuitslag had gekregen. Van haar vertrek werden foto's van gemaakt en op enkele daarvan waren documenten te zien die Ollongren in haar hand had. Na inzoomen bleken er aantekeningen op te staan over de verkenning die de D66-minister samen met VVD'er Annemarie Jorritsma deed.

"Een vervelende dag", zei Kamervoorzitter Arib: