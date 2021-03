Steun voor CDA'er Omtzigt neemt toe na 'fluistercampagne'

Er is een steuncampagne op gang aan het komen voor Pieter Omtzigt. De afgelopen dagen verschenen in de media berichten waarin partijgenoten uit de school klappen over het CDA-Kamerlid. De nummer 2 van de christendemocraten maakte onlangs pas op de plaats omdat hij overwerkt is.

Anonieme bronnen zeiden tegen de De Telegraaf onder meer dat er sprake was van "door de kamer vliegende projectielen" en "huilbuien" en aan HP/De Tijd vertelde een bron dat het "zwaar wordt aangezet" om Omtzigt te beschadigen.

Binnen de partij begint nu de roep om steun te klinken. Het CDA-netwerk Midvoor wil een kaartenactie starten vanuit lokale en regionale afdelingen. "Na alle negatieve berichtgeving in de media heeft Pieter zo'n positief signaal vanuit de achterban hard nodig", staat in een e-mail van Midvoor. Een ander aan de partij verwant initiatief roept mensen op Omtzigt online een hart onder de riem te steken.

Ziektebeelden lekken

Dave Ensberg van Midvoor licht toe waarom hij Omtzigt steunt. "Je gaat niet iemands ziektebeelden lekken naar de pers. Dat is lelijk, laf en dom." Hij vindt de acties gericht tegen Omtzigt niet-christendemocratisch. "Naasten in nood, die help je."

Er zijn ook individuele CDA'ers die zich roeren. Zo heeft Bouwien Rutten, oud-fractievoorzitter van CDA Overijssel, vandaag haar lidmaatschap opgezegd en zegt oud-Kamerlid Jan Mastwijk ook met die gedachte te spelen.

Ook van buiten zijn partij krijgt Omtzigt steun. Zo schrijft SP-Kamerlid Renske Leijten, die met Omtzigt optrok in het blootleggen van de kinderopvangtoeslagaffaire, op Twitter: "Fluistercampagnes zijn walgelijk. Omtzigt verdient dit niet."