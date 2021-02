CDA-nummer 2 Omtzigt neemt even gas terug na druk jaar

Pieter Omtzigt Gebruiker geverifieerd door Twitter @PieterOmtzigt

Korte uitleg waarom ik afgelopen week even alle afspraken heb afgezegd. Het afgelopen jaar was veelbewogen, met veel lastige, belangrijke, tijdrovende dossiers. En ja, dan is rust soms ook nodig en effectief (Toeslagenschandaal, Malta, corruptieschandaal) https://t.co/gJhzQhVgLq