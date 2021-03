Ruim 342.000 stemmen voor Omtzigt, goed voor bijna vijf Kamerzetels

Bij de Kamerverkiezingen van vorige week heeft CDA-Kamerlid Omtzigt 342.472 voorkeurstemmen gehaald. Dat is van alle niet-lijsttrekkers verreweg het hoogste aantal. Met deze score is Omtzigt op eigen houtje goed voor bijna vijf Kamerzetels. CDA-lijsttrekker Hoekstra kwam op een totaal van 437.240 stemmen, blijkt uit de definitieve uitslag van de verkiezingen die de Kiesraad vandaag bekendmaakte.

Omtzigt stond op de tweede plaats. Over hem was de afgelopen dagen veel te doen in de formatie. Gisteren bleek uit een foto dat verkenner Ollongren een notitie bij zich had waarop stond "positie Omtzigt, functie elders". Het Kamerlid, dat een prominente rol speelde bij het ontrafelen van de kinderopvangtoeslagenaffaire, zit overspannen thuis. Deze week kwam een steuncampagne voor hem op gang nadat in de media berichten waren verschenen waarin partijgenoten over hem uit de school klappen.

Bij de CDA-fractie in Enschede zijn honderden kaarten en tientallen bossen bloemen bezorgd voor Omtzigt, die in de Twentse stad woont.