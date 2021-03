Helft gemeenten wacht niet op kabinet en voert zelf lachgasverbod in

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft al een eigen lachgasverbod ingevoerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Het uitblijven van een landelijke verbod is voor veel gemeenten aanleiding om zelf stappen te nemen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Tot nu toe hebben 184 van de 352 gemeenten dat gedaan, al verschilt de wijze waarop.

Eerder vandaag riep cardioloog Robert Riezebos in Het Parool op tot snelle invoering van een landelijk verbod op recreatief lachgasgebruik. Riezebos is hoofd van het OLVG Hartcentrum. Cardiologen slaan in de krant alarm vanwege een toename van hartinfarcten en trombose onder twintigers na overmatig lachgasgebruik. "We hopen echt dat het recreatieve gebruik van lachgas verboden wordt, want het verwoest jonge levens", zegt Riezebos. "Het lijkt wachten op de eerste dode."

Revalidatieartsen waarschuwden eerder ook al voor een toename aan dwarslaesies door overmatig lachgasgebruik.

Verschillende verboden

Veel gemeenten lijken dus ook niet te willen wachten op het landelijke verbod, dat oorspronkelijk begin dit jaar zou ingaan. Die streefdatum bleek volgens staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid uiteindelijk niet haalbaar.

Het overgrote deel (106 gemeentes) verbiedt lachgasgebruik volledig binnen een aantal aangewezen gebieden in de gemeente en in de rest van de wijken als er sprake is van overlast. Een kleiner deel (67 gemeentes) hanteert alleen die tweede verbodsvorm: een gemeentewijd verbod wanneer er sprake is van overlast.