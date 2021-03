Verzoek aan militaire bases VS om jonge migranten op te vangen

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft het Pentagon verzocht om op twee militaire bases in Texas minderjarige migranten op te vangen.

Vanochtend kwamen er foto's naar buiten van overvolle detentiecentra in Texas waarop te zien is dat migranten, onder wie kinderen, op folie op de grond moeten slapen. Afstand houden, is niet mogelijk.

President Biden probeert te breken met het hardvochtige migrantenbeleid van zijn voorganger. De foto's brachten Bidens regering dan ook in verlegenheid. Volgens zijn woordvoerder bewezen de foto's "dat de centra niet geschikt zijn voor kinderen, maar het alternatief is hen op een gevaarlijke reis terug te sturen."

Het verzoek aan het Pentagon behelst het opvangen van minderjarige migranten die zonder ouders de grens zijn overgestoken. Ze moeten opgevangen worden op de bases in San Antonio en Fort Bliss. Voor hoeveel minderjarige migranten daar plek is, is onduidelijk. Op dit moment zouden er in totaal zo'n 5000 kinderen zonder ouders in de detentiecentra voor migranten verblijven.