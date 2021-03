Biden draait immigratiebeleid Trump terug: 'Nog wachten of hij zijn woorden waarmaakt'

In 2018 introduceerde president Trump een zerotolerancebeleid waardoor kinderen van hun ouders werden gescheiden aan de grens. Een paar maanden later werd het beleid alweer teruggedraaid, maar instanties zijn nog steeds bezig met zoeken naar gescheiden familieleden en het bijstaan van herenigde families die sterk zijn getraumatiseerd.

President Biden laat, in tegenstelling tot zijn voorganger, wel kinderen van 13 tot 17 jaar toe die alleen de grens oversteken. In januari zijn twee keer zoveel jonge asielzoekers het land binnengekomen als het jaar ervoor en dit terwijl de opvangcapaciteit is afgenomen vanwege coronamaatregelen. Als noodoplossing heropende Biden onlangs een controversieel opvangcentrum in Carrizo Springs, Texas. Dit kampement werd onder Trump gesloten vanwege ophef over slechte leefomstandigheden. De noodvoorziening zal 700 kinderen opvangen.

'Lange weg'

"Waarom is het nodig dat we ze in dit soort kindergevangenissen stoppen terwijl we vorige week een robot op Mars hebben laten landen?!," zegt Olivares verontwaardigd. "Het is absoluut belachelijk dat er gezegd wordt dat we niet de asielaanvragen van een paar duizend kinderen kunnen verwerken, en we ze daarom opsluiten."

De immigranten in het busstation in het grensstadje Brownsville zijn opgelucht. Maar het blijft de vraag hoeveel anderen de grens kunnen oversteken en hoe ver Biden zal gaan in de reorganisatie van het immigratiesysteem. "Er is nog een lange weg te gaan", verzucht migratie-advocaat Goodwin.