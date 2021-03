Foto's van overvolle detentiecentra VS brengen Biden in verlegenheid

De Amerikaanse president Biden is in verlegenheid gebracht door foto's van een overvol detentiecentrum in Texas. Verzoeken van nieuwsorganisaties om toegang tot de centra te krijgen zijn herhaaldelijk afgewezen, maar een Democratisch Congreslid heeft foto's kunnen maken en doorgespeeld naar het persbureau Reuters.

Op de beelden is te zien dat migranten, onder wie ook minderjarigen, op een dun folie op de grond moeten slapen en met plastic doeken van elkaar gescheiden worden. Voldoende afstand houden lijkt niet mogelijk. Het gaat om een detentiecentrum in Texas, waar naar schatting duizend mensen zijn ondergebracht.

De regering-Biden zegt in een reactie te werken aan meer faciliteiten voor binnenkomende migranten. Zo moeten kinderen toegang krijgen tot gezondheidszorg en onderwijs. "Deze foto's bewijzen dat de centra niet geschikt zijn voor kinderen", zei Witte Huiswoordvoerder Jen Psaki, "maar het alternatief is hen op een gevaarlijke reis terug te sturen."