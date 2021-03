AstraZeneca gebruikte mogelijk verouderde data voor nieuwe studie, zeggen experts

De resultaten van een studie naar de effectiviteit van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca zijn mogelijk gebaseerd op verouderde data. Dat kan hebben geleid tot "incompleet beeld" van de effectiviteit van het vaccin. Dat meldt een onafhankelijke groep van gezondheidsexperts van de Data Safety Monitoring Board (DSMB), die toezicht houdt gedurende klinisch onderzoek.

Gisteren meldde AstraZeneca nog dat uit onderzoek is gebleken dat het vaccin 100 procent effectief is in het voorkomen van ernstige vormen van covid-19 en ziekenhuisopnames. Ook zou het voor 79 procent effectief zijn in het voorkomen van besmettingen, meer dan de 60 à 70 procent die eerder werd aangenomen. De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA had opgeroepen tot het onderzoek, waaraan mensen van alle leeftijden meededen in de VS, Chili en Peru.

"We roepen het bedrijf op samen te werken met DSMB om de effectiviteitsdata opnieuw tegen het licht te houden en ervoor te zorgen dat de nauwkeurigste, meest recente data zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt", zei de groep in een verklaring. De bevindingen zijn gemeld bij AstraZeneca en bij het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten, waar de Amerikaanse immunoloog en corona-adviseur Anthony Fauci het hoofd van is.

De zorgen die de groep uit roepen de vraag op of AstraZeneca de komende weken in de VS goedkeuring krijgt voor het vaccin, zoals was gepland. Mogelijk loopt de introductie van het vaccin in de VS vertraging op.

Ook problemen in Europa

Ook in Europa verliepen de goedkeuring en het gebruik van het vaccin niet zonder problemen. Zo krijgt het bedrijf kritiek omdat het minder doses levert dan was afgesproken met de Europese Unie. Ook stopten meerdere Europese landen, waaronder Nederland, uit voorzorg tijdelijk met prikken met het AstraZeneca-vaccin, vanwege meldingen van trombose na een prik.

De Europese toezichthouder EMA oordeelde vorige week dat het vaccin veilig en effectief is. Tussen trombose en het vaccin is geen verband gevonden, concludeerde het EMA. Daarop besloot Nederland het vaccinatieprogramma vanaf deze week te hervatten.