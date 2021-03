Onderzoek: AstraZeneca veilig en volledig effectief tegen zware vormen van covid-19

Het AstraZeneca-vaccin is 100 procent effectief in het voorkomen van ernstige vormen van covid-19 en ziekenhuisopnames. Ook is het vaccin veilig, zegt de farmaceut na een onderzoek waaraan mensen van alle leeftijden meededen in de VS, Chili en Peru.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het vaccin 79 procent effectief is bij het voorkomen van besmettingen. Dat is meer dan werd gedacht toen het vaccin werd goedgekeurd. Toen kwam uit studies naar voren dat het vaccin 60 à 70 procent van de besmettingen kon voorkomen.

Aanvankelijk werd ook gedacht dat het middel mogelijk minder goed zou werken voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Maar uit de nieuwe studie blijkt dat het voor hen net zo effectief is.

AstraZeneca claimde kort daarna al dat de effectiviteit van het vaccin zou kunnen oplopen naar 90 procent. Die hoop werd gevoed door de eerste bevindingen van een nieuw grootschalig onderzoek. Dat onderzoek heeft nu meer betrouwbare resultaten opgeleverd. Er deden 32.000 vrijwilligers aan mee, van wie er 20.000 het vaccin kregen en de rest een placebo.

AstraZeneca moest het onderzoek doen van de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA. De FDA zal de bevindingen toetsen.

Geen verhoogd risico

Enkele dagen geleden besloten Nederland en andere EU-landen het toedienen van vaccins van AstraZeneca te hervatten, omdat de voordelen volgens hen ruimschoots opwegen tegen het risico van het ontstaan van een combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes.

Volgens AstraZeneca en de Universiteit van Oxford is dit risico apart onderzocht onder de meer dan 20.000 deelnemers aan het onderzoek die ten minste één dosis hebben ontvangen. Daaruit kwam naar voren dat het vaccin geen verhoogd risico geeft op trombose en varianten daarvan.

In de Europese Unie zijn 25 mensen bekend die na toediening van het AstraZeneca-vaccin trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes kregen. Inmiddels wordt aangenomen dat er wel een verband is met het vaccin, maar is ook bekend hoe het behandeld moet worden.