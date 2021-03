Nederland gaat weer prikken met AstraZeneca na EMA-oordeel

Tussen trombose en het vaccin is geen verband gevonden, concludeerde het EMA. Een verband tussen de tromboseklachten in combinatie met de bloedplaatjes en het vaccin is echter nog niet uit te sluiten, zei directeur van het EMA Emer Cooke. Het EMA oordeelde dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en dat de klachten sowieso dusdanig zeldzaam zijn dat gesproken kan worden van een veilig vaccin.

Wel wordt er een waarschuwing over de klachten meegegeven bij het vaccin.

Zeldzaam

Er zijn inmiddels 25 gevallen van zeldzame vormen van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes bekend. De klachten kwamen vooral voor bij vrouwen onder de 55 jaar. Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zei dat vrouwen onder de 55 jaar nu als risicogroep zouden kunnen worden aangemerkt.

Minister De Jonge heeft hierover nagedacht, maar heeft besloten deze groep niet als risicogroep aan te merken. Ook vrouwen onder de 55 jaar zullen dus het AstraZeneca-vaccin ontvangen. "Er wordt helder en duidelijk gesteld door het EMA dat de kans op deze zeldzame type aandoening heel klein is", zei De Jonge.

Andere landen

Na het nieuws brachten meerdere EU-landen al naar buiten om vanaf morgen de inentingen te hervatten. Onder meer Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Letland, Litouwen en Cyprus starten de inentingen met het AstraZeneca-vaccin weer op.