'Datacenters in Noord-Holland kunnen leiden tot drinkwatertekort'

Datacenters in Noord-Holland gebruiken zoveel water om de apparatuur te koelen, dat er mogelijk een tekort aan drinkwater voor huishoudens kan ontstaan. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit interne stukken van de provincie Noord-Holland. Aan het koelwater worden daarnaast onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Volgens de krant hebben ambtenaren een kritisch onderzoeksrapport hierover bewust niet gepubliceerd. De provincie ontkent dit.

Twee bestaande datacenters in de gemeente Hollands Kroon zouden naar schatting van ambtenaren 525 kuub drinkwater per uur verbruiken. Per jaar zou het gaan om 4,6 miljoen kuub. Ter vergelijking, dat staat volgens het Nibud gelijk aan ruim 28.000 vierpersoons huishoudens.

De gemeente wil vergunningen verlenen voor nog vijf nieuwe datacenters, waardoor de behoefte aan koelwater met zo'n 10 miljoen kuub per jaar zou oplopen. Uit een online webinar van de provincie Noord Holland blijkt dat er "tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan optreden".

'Niet onder de pet gehouden'

De provincie Noord-Holland spreekt tegen dat er een rapport onder de pet is gehouden. Volgens een woordvoerder is er inderdaad in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar waterverbruik door datacenters en de gevolgen van langdurige droge zomers op de watervoorziening.

Maar de provincie vond naar eigen zeggen de steekproef van dat onderzoek te klein en de conclusies van het rapport onvoldoende onderbouwd. Daarom is volgens de provincie besloten het rapport niet te publiceren.

Cees Loggen, gedeputeerde ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Holland, schrijft in een blog dat er wordt gewerkt aan een provinciale datacenterstrategie, waar het water- en energieverbruik en de ruimtelijke impact onderdeel van is. Het plan is om die datastrategie voor de zomer aan de Provinciale Staten te sturen.

Nationale drinkwatervoorziening

Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries bekeek die eerder genoemde webinar en is kritisch over de gang van zaken. Hij is onder meer bezorgd over het gebruik van chemicaliën om bacteriën in het koelwater te doden en kalkafzetting te voorkomen. "Dat wordt weer geloosd op het oppervlaktewater, op kanalen en het IJsselmeer, noem maar op. Dat is toch een Natura 2000-gebied. Het is onze nationale drinkwatervoorziening", zegt De Vries in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens De Vries wordt er bij de verlening van vergunningen helemaal geen rekening gehouden met het waterverbruik. "Waar ik als ik mijn huis moet verbouwen aan allerlei vergunningen moet voldoen, worden er door de overheden helemaal geen eisen gesteld aan de datacenters wat betreft energie- en waterverbruik."

'Ambtenaren willen vooral datacenters faciliteren'

Er wordt volgens De Vries "heel mager" naar de milieueffecten gekeken. "Alleen als dat strikt noodzakelijk is, en water valt daar blijkbaar niet onder." De Vries zegt dat uit de webinar blijkt dat ambtenaren vooral bezig zijn met de vraag hoe de datacenters toch gefaciliteerd kunnen worden.

De Vries vindt dat de regelgeving rond dit soort vergunningen moet worden aangescherpt. "Ik vind dat goed moet worden nagedacht over harde criteria voor de bouw van zulke datacenters. Ik vind dat de overheid veel meer een sturende functie moet krijgen en niet zonder meer moet zeggen: datacenter, leuk, laten we die plaatsen."

Meer kritiek op datacenters

Er is al langer kritiek op de komst van grote datacenters in Noord-Holland. Er zijn klachten over horizonvervuiling, het verdwijnen van landbouwgrond, het enorme energieverbruik en het gebruik van koelwater.

In de Wieringermeer is in september vorig jaar het grootste windpark van Nederland geopend. De molens kunnen stroom opwekken voor 370.000 huishoudens, maar het grootste deel van de elektriciteit gaat naar een datacentrum van Microsoft. Die kwestie kwam aan bod in het tv-programma Zondag met Lubach.