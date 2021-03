Noord-Holland begint procedure tegen datacenter van Microsoft

De provincie Noord-Holland begint een handhavingsprocedure tegen Microsoft over een datacenter op een industrieterrein langs de A7 in de gemeente Hollands Kroon.

Inzet is de vraag wie bepaalt of een datacenter zich ergens mag vestigen en dus de vergunning mag verlenen. De gemeente Hollands Kroon gaf in januari een vergunning af voor de komst van een derde datacenter binnen de gemeente.

Tegen de komst van datacenters in Hollands Kroon is veel bezwaar gemaakt. Zo zijn er klachten over horizonvervuiling, het verdwijnen van landbouwgrond en een hoog energieverbruik.

Hollands Kroon vindt dat het zelf bevoegd is om te beslissen over de komst van een datacenter binnen de gemeentegrenzen. De provincie Noord-Holland ziet dat anders: niet de gemeente, maar de provincie gaat over de komst van datacenters. En dus zijn de datacenters in Hollands Kroon zonder de juiste vergunning gebouwd en staan ze er illegaal, zegt de provincie.

Daarom is de provincie nu een handhavingsprocedure gestart, zodat een rechter uiteindelijk een oordeel kan vellen wie er gelijk heeft, meldt NH Nieuws.