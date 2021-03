Vaccineren met AstraZeneca hervat: 'Ik hoop dat ik snel mijn tweede prik kan halen'

Nicoline Halverhout-Spaan, 44 jaar oud

"Ik had op 8 maart een afspraak om te prikken, maar heb hem zelf afgezegd. Ik werd er angstig van. Ik werk zelf in de gehandicaptenzorg en weet wel dat medicijnen vaak bijwerkingen hebben, maar het voelde toch niet goed.

Daarna hoorde ik dat de effectiviteit van AstraZeneca maar 60 procent was. En ook dat voelde niet goed. Ik had gewoon een slecht voorgevoel en heb toen mijn huisarts gesproken. Die zei: wacht anders even tot de zomer.

Misschien is het ook wel beter dat er op mijn werk in etappes gevaccineerd gaat worden. We werken met tien collega's hier. Het zou anders kunnen dat we allemaal tegelijk ziek worden. Ik heb al eens een 60-urige werkweek gehad doordat een collega in quarantaine moest. Ik zou ook liever het Janssen-vaccin krijgen. Daar ben je dan in ieder geval maar één keer ziek van, en dan ben je klaar.

Ik neem ook nooit een griepprik, en ik slik niks. Ik vind het feit dat ik in de zorg werk geen reden genoeg om me te laten vaccineren. In ieder geval niet met AstraZeneca. Als ik een Pfizer-prik kan krijgen, ga ik morgen. Ik vind het ook raar dat onze cliënten Moderna krijgen en het zorgpersoneel van verpleeghuizen Pfizer. Wij komen ook dicht in de buurt bij onze cliënten, al zijn ze wel vaak jonger natuurlijk."