Nieuwe prognose ANP: winst D66 iets kleiner

Het ANP meldt op basis van een nieuwe voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag dat D66 op 23 zetels uitkomt. Dat is er 1 minder dan tot nu toe was berekend. Ook JA21 krijgt een zetel minder dan eerder geraamd: 3 in plaats van 4. De zetels gaan naar GroenLinks (in de prognose van 7 naar 8) en Denk (van 2 naar 3).

De nieuwe prognose werd opgemaakt nadat ook de uitslagen uit Rotterdam waren binnengekomen. Toen was volgens het ANP 98,2 procent van de stemmen geteld.

De uitslagen van Leiden en Nissewaard ontbreken nog. Ook de briefstemmen uit het buitenland zijn nog niet meegeteld. Daarom kan nog geen definitieve prognose worden gemaakt en kunnen nog wijzigingen ontstaan.

VVD grootste met 35 zetels

De nieuwe prognose bevestigt dat de VVD de grootste partij is geworden. De liberale partij komt nog steeds uit op 35 zetels. D66 volgt met zijn 23 zetels op grote achterstand, gevolgd door de PVV (17) en het CDA (15). Vier partijen maken hun debuut in de Tweede Kamer, als de prognose klopt. Dat zijn JA21, Volt, BBB en Bij1.

Overigens komt de Kiesraad pas volgende week vrijdag met de officiële uitslag. Die zal worden bekendgemaakt in een openbare zitting.

De opkomst wordt nu geraamd op 79 procent. Dat is minder dan vier jaar geleden, toen 81,4 procent van de kiesgerechtigden ging stemmen.