Dit zijn de nieuwkomers: Volt, Bij1, JA21 en BBB

JA21

"Vier zetels is helemaal top", zei JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Zelf dachten we drie zetels, drie plus. Alles daaronder hadden we een tegenvaller gevonden. Vier maakt echt een verschil, dan doe je net wat meer echt mee."

Het verhaal van JA21 begint bij een andere winnaar van deze verkiezingen: Forum voor Democratie (+8 zetels). De partij is namelijk een afsplitsing van Forum voor Democratie (FvD), ontstaan uit chaos bij die partij eind november vorig jaar. JA21 werd opgericht door de bij Forum opgestapte politici Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

Eerdmans is geen politieke nieuwkomer. Hij werkte ooit voor het CDA, ging in 2002 de Tweede Kamer in voor de LPF om vervolgens de gemeentepolitiek in te gaan voor Leefbaar Capelle en Leefbaar Rotterdam. Later werd hij ook wethouder. Nanninga is lid van de Eerste Kamer, van Provinciale Staten in Noord-Holland en van de Amsterdamse gemeenteraad. In de Eerste Kamer telt Fractie-Nanninga 8 zetels, bestaande uit senatoren die eind 2020 uit de FVD-fractie stapten.

Hoewel FvD en JA21 wat betreft partijprogramma's dicht tegen elkaar aan schuren, is er wel degelijk een verschil volgens Ronald Buijt, campagneleider JA21: "Wij zijn wél bereid om verantwoordelijkheid te nemen. JA21 kan zorgen dat Nederland niet afbuigt naar links", zei hij eerder in tijdens de campagne. JA21 is naar eigen zeggen een conservatief-liberale partij. Het nummer 1-onderwerp voor de partij is immigratie, verder staan ze kritisch tegenover de EU. De meeste stemmers van JA21 komen uit de voorsteden van grote steden.

Tegen samenwerking met D66-lijsttrekker Kaag zou Eerdmans niet direct nee zeggen, zei hij vanmorgen. "We moeten kijken waar de openingen zitten, dat is heel interessant." Hij vraagt zich wel af of er met D66 genoeg te halen valt voor zijn partij. "Kaag trekt precies aan de andere kant van het touw wat betreft klimaat en migratie."

Gejuich bij JA21: 'We hebben een stevige voet tussen de deur':