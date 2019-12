Weer protestacties door boeren, waarom gingen ze nu de straat op?

Zijn de prijzen die boeren krijgen inderdaad te laag? In een onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) uit 2014 staat dat boeren in de voedselketen vaak het minste winst maken. Toch zijn er geen partijen in de keten (bijvoorbeeld verwerkers, groothandel of de supermarkten) die onevenredig veel winst maken, schrijven de onderzoekers.

Verder bleek maandag dat boeren dit jaar gemiddeld een iets hoger inkomen hebben dan vorig jaar. Daarbij zijn dan wel grote verschillen. Varkenshouders verdienden gemiddeld 257.000 euro, terwijl dat vorig jaar maar 9000 euro was. Door de Afrikaanse varkenspest is er een enorme grote vraag naar varkens vanuit China. Het inkomen van melkveehouders daalde juist van 37.000 euro naar 31.000 euro. Akkerbouwers leverden het meeste in: zij gingen van 75.000 euro naar gemiddeld 37.000 euro.

Juist de minst verdienende boeren, zijn de grootste groep in Nederland. Volgens het CBS staan er in Nederland 53.240 boerenbedrijven. Het gaat om zo'n 18.000 melkveebedrijven en 18.000 akkerbouwers, 7000 tuinbouwbedrijven, 4000 varkenshouderijen en 1750 pluimveehouders.

Beeldvorming

De boeren protesteren ook tegen de in hun ogen oneerlijke beeldvorming. "In de media worden wij weggezet als milieuvervuilers, subsidieprofiteurs, overbodig en nutteloos", zei de organisatie van de protestactie.

Boeren vroegen aan de NOS om zendtijd om hun boodschap over te brengen. Hoofdredacteur Marcel Gelauff reageerde daarop in tekst en in onderstaande video: