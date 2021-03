Gezondheidsraad: zet Janssen-vaccin eerst in bij de kwetsbaarste groepen

Het Janssen-vaccin moet in Nederland eerst worden ingezet bij de kwetsbaarste groepen. Dat is het advies van de Gezondheidsraad aan demissionair minister De Jonge. Daarmee bedoelt de raad vooral 60-plussers en bepaalde medische risicogroepen. Als zij zijn gevaccineerd, kan het vaccin bij andere groepen worden ingezet.

"Het vaccin beschermt voor 66 procent tegen ziekte en voor 85 procent tegen ernstige ziekte", schrijft de Gezondheidsraad. "Ook is het voldoende veilig: er zijn alleen bijwerkingen gebleken die binnen twee dagen zijn verdwenen."

Nederland heeft er 11,3 miljoen doses van besteld, die dit jaar geleverd moeten worden. De komende maanden worden 3 miljoen vaccins verwacht. Eerder liet Janssen al weten aan de leveringsbelofte te kunnen voldoen.

Vorige week donderdag keurde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het coronavaccin van de Leidse farmaceut al goed. Het is het vierde coronavaccin dat wordt goedgekeurd, na de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Van het Janssen-vaccin hebben mensen, in tegenstelling tot de andere al goedgekeurde vaccins, maar één prik nodig. Ook kan het in een gewone koelkast bewaard worden.